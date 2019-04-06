Координатор ОБСЄ в гуманітарній групі Тоні Фріш зустрівся в окупованому Донецьку з чотирма українськими заручниками, яких більше 4 років утримують в полоні.

Також бойовики ОРДЛО показали представнику ОБСЄ ще двох незаконно ув’язнених цивільних, повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Водночас, за її даними, Фріш так і не зустрІвся з іншими заручниками, на чому наполягала українська сторона у Мінську, зокрема, зі Станіславом Асєєвим.

– Загалом, йому дали можливість побачити лише третину з тих, чиї прізвища були в нашому списку… На жаль, замість 10 заручників, на відвіданні яких ми наполягали, йому показали лише 4. Й ще 2 цивільних, про затримання яких ми знаємо, – уточнила Геращенко.

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До слова, керівником СММ ОБСЄ в Україні став турецький дипломат Халіт Чевік.

Джерело: Iryna Gerashchenko

Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine