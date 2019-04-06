PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Сили ООС втратили бійця і знищили чотирьох окупантів

За добу окупанти 17 разів порушили режим тиші в зоні проведення операції Об’єднаних сил, 10 з них – із важкого озброєння, витративши 59 мін калібрів 120 та 82 мм. Внаслідок обстрілів ворожих снайперів один військовий загинув, двоє отримали поранення.

ООС Донбас

У відповідь на обстріли противника ЗСУ знищили чотирьох та поранили ще чотирьох окупантів, повідомляє прес-центр ООС.

За даними штабу, бойовики обстрілювали позиції Об’єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, у трьох обстрілах застосувавши снайперів.

Гаряче було в районі Пісків, Авдіївки, Павлополя, Лебединського, Водяного, Новотроїцького, Мар’їнки, Зайцевого, Новоолександрівки, Новолуганського, Золотого-4 та Південного.

З початку доби окупанти тричі обстріляв позиції ООС, в тому числі один раз – із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Під ворожим  вогнем опинилися Широкине, Старогнатівка і Зайцеве. На щастя, втрат немає.

Читайте: Під Одесою випробували крилаті ракети Нептун

Нагадаємо, 5 квітня ворожий снайпер обстріляв КПВВ Мар’їнка на Донбасі, поранивши прикордонника. Його довелося тимчасово закрити.

Джерело: ООС

Фото: ООС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ
КПВВ Мар’їнка закрили через обстріл снайпера – поранено військового
Тисячі людей прощаються на колінах: похорон Яни Червоної у Харкові
ЗСУ знищили двох бойовиків і ворожу БМП на Донбасі
Росія перекинула на Донбас новітні системи озброєння
Яна Червона та Олександр Мілютін: якими вони були і останні кадри воїнів
Втрати у зоні ООС: загинули Яна Червона та Сергій Мілютін
Українські розвідники зайняли частину сірої зони біля Донецька
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка