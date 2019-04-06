За добу окупанти 17 разів порушили режим тиші в зоні проведення операції Об’єднаних сил, 10 з них – із важкого озброєння, витративши 59 мін калібрів 120 та 82 мм. Внаслідок обстрілів ворожих снайперів один військовий загинув, двоє отримали поранення.

У відповідь на обстріли противника ЗСУ знищили чотирьох та поранили ще чотирьох окупантів, повідомляє прес-центр ООС.

За даними штабу, бойовики обстрілювали позиції Об’єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, у трьох обстрілах застосувавши снайперів.

Гаряче було в районі Пісків, Авдіївки, Павлополя, Лебединського, Водяного, Новотроїцького, Мар’їнки, Зайцевого, Новоолександрівки, Новолуганського, Золотого-4 та Південного.

З початку доби окупанти тричі обстріляв позиції ООС, в тому числі один раз – із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Під ворожим вогнем опинилися Широкине, Старогнатівка і Зайцеве. На щастя, втрат немає.

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Нагадаємо, 5 квітня ворожий снайпер обстріляв КПВВ Мар’їнка на Донбасі, поранивши прикордонника. Його довелося тимчасово закрити.

Джерело: ООС

Фото: ООС