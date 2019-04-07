Дебати між учасниками другого туру виборів президента відповідно до закону мають відбутися в приміщенні Національної громадської телерадіокомпанії України, заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук

Дебати між кандидатами у президенти повинні пройти у приміщенні Суспільної телерадіокомпанії.

– Саме там повинні проводитися дебати, відповідно до закону про вибори президента. Важливою характеристикою цих дебатів є те, що вони оплачуються з виборчого фонду, який був закладений у ЦВК ще у 2018 році, – заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

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Нагадаємо, що кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський погодилися провести дебати перед другим туром виборів. Факти ICTV слідкують за розвитком подій в онлайн-трансляції.