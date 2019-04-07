Після підрахунку 100% протоколів ЦВК оголосила про проведення в Україні другого туру виборів президента. Коли другий тур виборів, хто пройшов і прогнози на перемогу – в матеріалі Фактів ICTV.

Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів президента України.

У другий тур проходять Володимир Зеленський, за якого проголосували 5 714 032 (30,24%) виборця, і Петро Порошенко – 3 014 609 (15,95%).

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 року, а вже 1 травня ЦВК назве ім’я нового президента України.

Як проголосувати не за пропискою у другому турі виборів

Не за пропискою у другому турі виборів можна буде проголосувати після зміни місця голосування.

Процедура залишається такою ж, як і в першому турі, але часу на це буде менше.

ЦВК оголосила офіційні результати виборів і дату другого туру 7 квітня, тому з 8 по 15 квітня можна буде змінити місце голосування.

Потрібно ще раз прийти до Державного реєстру виборців з такими документами:

Паспорт

Довідка з місця навчання або роботи

Довідка про право власності або оренду житла

Документи про робоче відрядження (якщо є).

Процес голосування та агітації

Процес голосування відрізнятися від першого туру не буде. Виборчі дільниці відкриються о 08.00 21 квітня, на яких українці з паспортами на руках зможуть проголосувати за свого фаворита.

Процес агітації регламентує ст. 57 закону Про вибори президента України.

Агітація перед повторним голосуванням починається наступного дня після призначення другого туру – 8 квітня. Закінчується агітація о 24 годині останньої п’ятниці перед днем ​​повторного голосування.

Передвиборна агітація в період виборчого процесу поза строками, встановленими законом забороняється.

Хто переможе у другому турі виборів – прогнози букмекерів й астролога

Великі букмекерські оператори в Україні прогнозують, що Петру Порошенку не вдасться піти на другий термін. Прогнози сходять на тому, що новим президентом стане Володимир Зеленський.













Коли другий тур виборів 2019: все що потрібно знати і прогноз переможця / 3 фотографии

Астролог Владислав Росс теж задзначає, що пост глави держави займе Володимир Зеленський.

– Зірки Володимира Зеленського такі ж сильні у квітні, як і в кінці березня. Якщо вибори будуть супроводжуватися чесною боротьбою, без всяких підступів, фальсифікацій, то Зеленського чекає розгромна перемога, – розповідає астролог.

Раніше Факти ICTV розповідали, як пройшов первий тур виборів президента України.