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Факти / Україна / Політика

Коли другий тур виборів 2019: все що потрібно знати і прогноз переможця

Після підрахунку 100% протоколів ЦВК оголосила про проведення в Україні другого туру виборів президента. Коли другий тур виборів, хто пройшов і прогнози на перемогу – в матеріалі Фактів ICTV.

Коли другий тур виборів 2019: все що потрібно знати і прогноз переможця

Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів президента України.

У другий тур проходять Володимир Зеленський, за якого проголосували 5 714 032 (30,24%) виборця, і Петро Порошенко3 014 609 (15,95%).

Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня 2019 року, а вже 1 травня ЦВК назве ім’я нового президента України.

Як проголосувати не за пропискою у другому турі виборів

Не за пропискою у другому турі виборів можна буде проголосувати після зміни місця голосування.

Процедура залишається такою ж, як і в першому турі, але часу на це буде менше.

ЦВК оголосила офіційні результати виборів і дату другого туру 7 квітня, тому з 8 по 15 квітня можна буде змінити місце голосування.

Потрібно ще раз прийти до Державного реєстру виборців з такими документами:

  • Паспорт
  • Довідка з місця навчання або роботи
  • Довідка про право власності або оренду житла
  • Документи про робоче відрядження (якщо є).

Процес голосування та агітації

Процес голосування відрізнятися від першого туру не буде. Виборчі дільниці відкриються о 08.00 21 квітня, на яких українці з паспортами на руках зможуть проголосувати за свого фаворита.

Процес агітації регламентує ст. 57 закону Про вибори президента України.

Агітація перед повторним голосуванням починається наступного дня після призначення другого туру  – 8 квітня. Закінчується агітація о 24 годині останньої п’ятниці перед днем ​​повторного голосування.

Передвиборна агітація в період виборчого процесу поза строками, встановленими законом забороняється.

Хто переможе у другому турі виборів – прогнози букмекерів й астролога

Великі букмекерські оператори в Україні прогнозують, що Петру Порошенку не вдасться піти на другий термін. Прогнози сходять на тому, що новим президентом стане Володимир Зеленський.

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Коли другий тур виборів 2019: все що потрібно знати і прогноз переможця / 3 фотографии

Астролог Владислав Росс теж задзначає, що пост глави держави займе Володимир Зеленський.

– Зірки Володимира Зеленського такі ж сильні у квітні, як і в кінці березня. Якщо вибори будуть супроводжуватися чесною боротьбою, без всяких підступів, фальсифікацій, то Зеленського чекає розгромна перемога, – розповідає астролог.

Раніше Факти ICTV розповідали, як пройшов первий тур виборів президента України.

Фото: УНІАН

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