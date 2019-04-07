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Факти / Україна

На Донбасі загинули двоє українських військових

Внаслідок ворожих обстрілів в зоні проведення ООС загинули двоє українських військових.

На Донбасі загинули двоє українських військових

Ворог 14 разів обстріляв позиції підрозділів ЗСУ – 7 разів із застосуванням озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

Бойовики обстріляли позиції українських військових у районах населених пунктів, Павлопіль, Піски, Авдіївка, Старогнатівка, Широкине, Опитне, Чермалик, Красногорівка, Зайцеве, Золоте-4, хутір Вільний.

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Також ворог вів обстріли обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях бійців ООС у районі Широкине.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули.

Нагадаємо, 5 квітня ворожий снайпер обстріляв КПВВ Мар’їнка на Донбасі, поранивши прикордонника. Його довелося тимчасово закрити.

Фото: military_tv_ua

Джерело: ООС

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