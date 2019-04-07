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Факти / Україна

Порошенко пройде тест у Всесвітньому антидопінговому агентстві

На початку наступного тижня Петро Порошенко має намір пройти тест у Всесвітньому антидопінговому агентстві.

Петро Порошенко

Проходження тестів у Всесвітньому антидопінговому агентстві виключає будь-який наклеп про можливе спотворення результатів аналізів.

– Негайно, як сказав Володимир Кличко, на початку наступного тижня приїде сюди і керівництво, і експерти цієї організації. І я хочу заявити: я ці тести пройду відразу ж після прибуття, – сказав він у прямому ефірі на телеканалі Україна.

Він упевнений, що зняти ці питання зацікавлені обидва кандидати і у цілому громадяни України.

– У цьому зацікавлений кожен українець, який зробить свідомий вибір рівно через два тижні, оскільки наркозалежність кандидата є прямою загрозою національній безпеці, загрозою для кожного українця. І кожен українець повинен отримати абсолютно чітку відповідь і щодо Порошенка, і щодо Зеленського, – заявив Порошенко.

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Нагадаємо, що пройти тест у Всесвітньому антидопінговому агентстві (World Anti-Doping Agency, WADA) кандидатам у президенти запропонував український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко.

До речі, перші аналізи Порошенка не показали слідів наркотиків чи алкоголю в його організмі, так само як і аналізи Зеленського.

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