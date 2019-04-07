Петро Порошенко у разі перемоги на виборах 2019 збирається кардинально змінити склад своєї команди.

У разі перемоги на виборах 2019 Петро Порошенко обіцяє переглянути склад своєї команди і провести істотні кадрові зміни. Так, він збирається залучити у команду більше молодих людей.

– Відбудуться істотні зміни у команді, буде більше молодих нових людей. У мене зараз багато пропозицій, які ми аналізуємо і які будуть представлені, – сказав Порошенко в ефірі телеканалу Україна.

Також він запевнив, що в його плани входять також продовження реформ, подолання бідності та забезпечення благополуччя населення. Пообіцяв, що будуть повернуті військовополонені моряки, які зараз перебувають у РФ.

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Нагадаємо, що ЦВК оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України і призначила другий тур на 21 квітня.