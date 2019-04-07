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Як голосувати у другому турі виборів не за місцем прописки

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України. Факти ICTV з’ясували, як проголосувати не за місцем прописки.

Як голосувати у другому турі виборів не за місцем прописки

Проголосувати не за місцем прописки у другому турі виборів в Україні 2019 можна буде після зміни місця голосування.

Сама процедура не змінилася, однак зменшився час на оформлення відповідних документів.

Тепер, щоб проголосувати не за місцем прописки, виборцям потрібно буде ще раз звернутися до відповідних центрів реєстрації та підтвердити місце голосування не пізніше, ніж за п’ять днів до початку другого туру.

Якщо ЦВК оголосить результати волевиявлення і дату проведення другого туру в визначені законом кінцеві терміни до 10 квітня, то вже в період з 7 по 15 квітня виборці зможуть змінити місце голосування.

Нагадаємо, щоб це зробити, потрібно прийти до Державного реєстру виборців з такими документами:

  • Паспорт;
  • Довідка з місця навчання або роботи;
  • Довідка про право власності або оренду житла;
  • Документи про робоче відрядження (якщо є).

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Нагадаємо, перед другим туром виборів глави держави повинні відбутися дебати Порошенка та Зеленського.

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