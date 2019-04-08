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Факти / Україна

Бойовики обстріляли ЗСУ із забороненої зброї. Загинув військовий, двоє поранені

Проросійські бойовики чотири рази обстріляли позиції сил ООС із забороненої зброї.

Бойовики обстріляли ЗСУ із забороненої зброї. Загинув військовий, двоє поранені

Бойовики вели вогонь по позиціях підрозділів Об’єднання об’єднаних сил з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілу загинув один військовий і ще двоє отримали поранення.

Обстріли були зафіксовані поблизу населених пунктів Водяне, Піски, Опитне, Авдіївка, Верхньоторецьке, Кам’янка, Золоте-4, Луганське.

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Втрати противника уточнюються.

У прес-центрі зазначили, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Джерело: ООС

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