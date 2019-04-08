Проросійські бойовики чотири рази обстріляли позиції сил ООС із забороненої зброї.

Бойовики вели вогонь по позиціях підрозділів Об’єднання об’єднаних сил з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілу загинув один військовий і ще двоє отримали поранення.

Обстріли були зафіксовані поблизу населених пунктів Водяне, Піски, Опитне, Авдіївка, Верхньоторецьке, Кам’янка, Золоте-4, Луганське.

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Втрати противника уточнюються.

У прес-центрі зазначили, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

До речі, нещодавно ЗСУ знищили двох бойовиків і ворожу БМП в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Джерело: ООС