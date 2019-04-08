Сьогодні перший день зміни місця голосування у другому турі виборів 2019 і з самого ранку у Держреєстрі виборців у Києві спостерігаються величезні черги.

У 8 по 15 квітня виборці можуть змінити місце голосування для голосування у другому турі виборів 2019. І вже з сьогоднішнього дня там спостерігаються величезні черги.

Так, у відділі Держреєстру виборців у Солом’янському районі Києва біля кабінету велике скупчення людей.

А ось у Києво-Святошинському районі черги розтягуються на декілька поверхів, люди очікують на сходах.

Ось, що пишуть користувачі про роботу Держреєстрів виборців у різних районах Києва:

– У Святошинському рівно 2 години знадобилося, – говорить Вадим. – У Печерському черга невелика, все дуже швидко. Витратила хвилин 30 з написанням заяви і всякими уточненнями, – розповідає Умайра. – Тільки що був у Дарницькому, кімната 311 на Позняках, записався 350, кажуть, за годину відпускають 100 осіб, – поділився Володимир.

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Нагадаємо, що 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України. Факти ICTV з’ясували, як проголосувати не за місцем прописки.

Джерело:dnews.dn.ua