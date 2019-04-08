Кандидат у президенти Володимир Зеленський може відтягувати дату проведення дебатів для того, аби не втратити виборців.

Директор Фонду Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна вважає, що кандидат у президенти Володимир Зеленський хоче провести вибори якомога пізніше для того, аби не втратити частину виборців.

За її словами, виборці чітко знають, що саме пропонує кандидат у президенти Петро Порошенко, але не зовсім зрозуміло, що пропонує Зеленський.

Бекешкіна додала, що більша частина виборців Зеленського підтримують курс України в Євросоюз, а от думки щодо вступу в НАТО у них відрізняються.

– Можливо, якщо буде визначеність з тих питань, які розділяють Україну, тоді від нього може відійти частина електорату, – підсумувала соціолог.

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До слова, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко запропонувала провести дебати між командами кандидатів у президенти.