Ірина Геращенко пропонує провести дебати між командами кандидатів у президенти.

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко пропонує провести дебати між командами кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

– Я з радістю поспілкуюся з людиною, яка у команді Зеленського може відповідати за питання деокупації, демілітаризації, з приводу амністії або перехідного правосуддя, щоб ми побачили компетентність команд, – сказала вона.

Геращенко нагадала, що ідея Зеленського про проведення референдуму щодо вступу в НАТО є небезпечною через втручання Росії.

За її словами, з усіх країн-членів Альянсу, тільки в чотирьох відбувся такий референдум. У Словаччині він був зірваний через низьку явку.

Де та коли мають пройти дебати? За законом – 19 квітня у студії НСТУ 33%, 25 votes 25 votes 33% 33%

19 квітня на НСК Олімпійський 25%, 19 votes 19 votes 25% 25%

Кому взагалі потрібні ці дебати? 17%, 13 votes 13 votes 17% 17%

14 квітня на НСК Олімпійський 14%, 11 votes 11 votes 14% 14%

На стадіоні, а згодом у студії НСТУ 11%, 8 votes 8 votes 11% 11% Всього голосів: 76 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що дебати відбудуться 19 квітня, а Петро Порошенко очікує на зустріч 14 квітня.