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Факти / Україна

Дебати Зеленського і Порошенка: Геращенко запропонувала новий формат

Ірина Геращенко пропонує провести дебати між командами кандидатів у президенти.

Дебати Зеленського і Порошенка: Геращенко запропонувала новий формат

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко пропонує провести дебати між командами кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

– Я з радістю поспілкуюся з людиною, яка у команді Зеленського може відповідати за питання деокупації, демілітаризації, з приводу амністії або перехідного правосуддя, щоб ми побачили компетентність команд, – сказала вона.

Геращенко нагадала, що ідея Зеленського про проведення референдуму щодо вступу в НАТО є небезпечною через втручання Росії.

За її словами, з усіх країн-членів Альянсу, тільки в чотирьох відбувся такий референдум. У Словаччині він був зірваний через низьку явку.

Де та коли мають пройти дебати?

  • За законом – 19 квітня у студії НСТУ 33%, 25 votes
    25 votes 33%
    33%
  • 19 квітня на НСК Олімпійський 25%, 19 votes
    19 votes 25%
    25%
  • Кому взагалі потрібні ці дебати? 17%, 13 votes
    13 votes 17%
    17%
  • 14 квітня на НСК Олімпійський 14%, 11 votes
    11 votes 14%
    14%
  • На стадіоні, а згодом у студії НСТУ 11%, 8 votes
    8 votes 11%
    11%
Всього голосів: 76

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що дебати відбудуться 19 квітня, а Петро Порошенко очікує на зустріч 14 квітня.

 

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