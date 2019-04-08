Ірина Геращенко пропонує провести дебати між командами кандидатів у президенти.
Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко пропонує провести дебати між командами кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка.
– Я з радістю поспілкуюся з людиною, яка у команді Зеленського може відповідати за питання деокупації, демілітаризації, з приводу амністії або перехідного правосуддя, щоб ми побачили компетентність команд, – сказала вона.
Геращенко нагадала, що ідея Зеленського про проведення референдуму щодо вступу в НАТО є небезпечною через втручання Росії.
За її словами, з усіх країн-членів Альянсу, тільки в чотирьох відбувся такий референдум. У Словаччині він був зірваний через низьку явку.
Де та коли мають пройти дебати?
- За законом – 19 квітня у студії НСТУ 33%, 25 votes25 votes 33%33%
- 19 квітня на НСК Олімпійський 25%, 19 votes19 votes 25%25%
- Кому взагалі потрібні ці дебати? 17%, 13 votes13 votes 17%17%
- 14 квітня на НСК Олімпійський 14%, 11 votes11 votes 14%14%
- На стадіоні, а згодом у студії НСТУ 11%, 8 votes8 votes 11%11%
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що дебати відбудуться 19 квітня, а Петро Порошенко очікує на зустріч 14 квітня.