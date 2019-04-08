З 8 квітня громадяни мають право брати участь у передвиборчій агітації за кандидатів у президенти.

Після оголошення офіційних результатів першого туру президентських виборів кандидати з 8 квітня мають право починати агітаційну кампанію.

За словами голови Центральної виборчої комісії Тетяни Сліпачук, до цього така передвиборна агітація була незаконною.

Також з 8 квітня можна подавати документи на зміну місця голосування.

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Нагадаємо, 7 квітня ЦВК оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України і призначила другий тур на 21 квітня. За Володимира Зеленського проголосували 5 714 032 виборців, за Петра Порошенка – 3 014 609.

Фото: ЦВК