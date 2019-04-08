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Факти / Україна / Політика

Порошенко прийде на дебати НСТУ 19 квітня. Ідею з Олімпійським не відкидає – штаб

Кандидат в президенти Петро Порошенко обов’язково відвідає дебати на Громадському телебаченні, але також планує прибути й на НСК Олімпійський.

Порошенко прийде на дебати НСТУ 19 квітня. Ідею з Олімпійським не відкидає – штаб

Спікер виборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що кандидат у президенти візьме участь в дебатах на Громадському телебаченні, але також постарається відвідати НСК Олімпійський.

Він додав, що участь у дебатах на телебаченні прописана у відповідній нормі закону.

– Не виключено, що Порошенко зможе вийти 19 квітня й на НСК Олімпійський, але тільки в той час, коли він буде вільний від виконання своїх обов’язків, – сказав Медведєв.

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Спікер також сказав, що пропозиція Порошенка щодо проведення дебатів на стадіоні НСК Олімпійський 14 квітня залишається в силі.

У штабі вважають, що одного туру дебатів, який призначений на 19 квітня, буде замало.

До слова, директор Фонду Демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна назвала причину, через яку кандидат в президенти Володимир Зеленський уникає дебатів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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