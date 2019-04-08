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Факти / Україна

Пєсков прокоментував намір Зеленського вести діалог з Росією

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував заяву кандидата у президенти Володимира Зеленського щодо готовності вести діалог з Володимиром Путіним.

Пєсков прокоментував намір Зеленського вести діалог з Росією

Дмитро Пєсков заявив, що президент Росії відкритий до діалогу, у тому числі і з Володимиром Зеленським у разі його перемоги на виборах 2019.

– Путін завжди був і залишається прихильником діалогу для вирішення тих проблем, які стоять на порядку денному, – говорить прес-секретар.

При цьому він зазначив, що ситуацію на Донбасі повинні врегулювати самі українці.

– Путін неодноразово говорив, що для того, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі, головне – це не діалог з Москвою, бо Москва не є учасницею цього конфлікту. Це внутрішньоукраїнський конфлікт, і його можуть вирішити самі українці, якщо вони будуть говорити один з одним, – заявляє Пєсков.

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Нагадаємо, що Зеленський заявив, що для припинення вогню на Донбасі готовий до переговорів з Володимиром Путіним, але жертвувати людьми і територіями він не має наміру.

Джерело: ТАСС

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