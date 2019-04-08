Після першого туру виборів в Україні 2019 у штабах обох фіналістів тільки й розмови: як перемогти свого опонента в другому.

Тим часом експерти важко уявляють: за рахунок чого чинний глава держави може обійти кандидата Зеленського, адже за кількістю голосів згідно з підсумками першого туру, він відстає майже удвічі.

Бронзовий призер президентських перегонів Юлія Тимошенко вже заявила, що не підтримуватиме в другому турі жодного кандидата. А це своєрідний сигнал її виборцям. Хоча достеменно прогнозувати, кому перетечуть голоси лідерки Батьківщини – неможливо. Попри оптимістичні підрахунки фахівці радять команді Зеленського не розслаблятися.

Володимир Фесенко вважає, що головне завдання для Порошенка – мобілізувати своїх виборців. Особливо в західних регіонах, де була не надто висока явка. А тих, хто голосував за Зеленського, навпаки – відправити у день виборів на шашлики. І бажано – безкоштовні.

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Ще один варіант – переконати молодь за допомогою людини, яка є авторитетною у цій аудиторії. Наприклад, Вакарчука. Але музикант поки тримає нейтралітет. Хоч і неявно.

Тим часом у команді президента поки продовжують реалізовувати старі сценарії. Про начебто повну залежність кандидата Зеленського від бізнесмена Коломойського.

Заперечує це і сам шоумен. Мовляв, усе що їх пов’язує, так це розміщення програм 95-го кварталу на телеканалі, що належить Коломойському.

Ще одне, що закидають Зеленському опоненти, ніби виборці голосують не за нього, а за шкільного вчителя Голобородька із серіалу Слуга народу. В команді кандидата це заперечують.

У команді Зеленського натякають, що попри відсутність політичного досвіду, їх кандидат дуже швидко вчиться і має професійних консультантів. У його команді, зокрема, колишній міністр економіки Абромавічус та екс-міністр фінансів Данилюк, відомий економіст Устенко, антикорупціонери Лещенко та Шабунін. Ну а п’ятірку кандидатів на ключові посади в країні Зеленський обіцяє назвати до другого туру.

І однак , всі вже в очікуванні: кого він бачить головами СБУ та Нацбанку, генпрокурором, головним дипломатом країни та міністром оборони. Ці посади відповідно до Конституції вважаються квотою президента.

І все ж без 226-ти голосів у парламенті — президенту не обійтися. Одноосібно він може змінити хіба що склад РНБО та призначити голову своєї адміністрації. Навіть керівників обласних та районних адміністрацій має узгоджувати з прем’єр-міністром.

До слова, другий тур виборів 2019: у ЦВК назвали дату початку агітації.