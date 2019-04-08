PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Експерти пропонують запровадити спеціалізацію прокурорів на видах злочинів

Сьогодні відбувся круглий стіл на тему Сучасна модель реформування прокуратури в Україні.

Експерти пропонують запровадити спеціалізацію прокурорів на видах злочинів

Під час круглого столу Сучасна модель реформування прокуратури в Україні обговорили можливості запровадження спеціалізації прокурорів на видах злочинів.

Учасники:

  • Богдан Горбань – експерт з юридичних питань, модератор;
  • Роман Мазурик – прокурор, екс-керівник Запорізької місцевої прокуратури №2;
  • Олексій Шевчук – адвокат, адвокатське об’єднання Барістерс;
  • Володимир Петраковський – менеджер групи Реформа органів правопорядку РПР;
  • Антон Столітній – правник, доктор юридичних наук;
  • Злата Симоненко – адвокат, член Ради громадського контролю НАБУ;
  • Юрій Севрук – проректор Академії прокуратури.

Питання до обговорення:

Реформа прокуратури: чи змінилися стандарти роботи після прийняття нового КПК України 2012 року.

Зменшення тиску на бізнес з боку правоохоронних органів. Зменшення корупційних чинників під час досудового розслідування.

Проблеми реформ правоохоронних органів: публічність і прозорість діяльності правоохоронних органів. Звіти щодо ходу розслідування кримінальних проваджень.

Зміни, які необхідно впровадити без ухвалення нормативно-правових актів і зміни, які потребують законодавчого закріплення.

Підсумкові матеріали:

Експерти пропонують запровадити спеціалізацію прокурорів на видах злочинів

Спеціалізація прокурорів на окремих видах злочинів сприятиме персоніфікації відповідальності за перебіг розслідування кримінальних справ.

Про це йшлося під час круглого столу в Укрінформі Сучасна модель реформування прокуратури в Україні.

– Ми не знаємо, хто з прокурорів і за що відповідає. Має бути спеціалізація і персональна відповідальність прокурора, щоб бізнес або особа знали, з ким їм комунікувати. А не так, що прокурор займається одночасно вбивствами, податковими та злочинами у ІТ-сфері, – сказала член Ради громадського контролю НАБУ адвокат Злата Симоненко.

Читайте: Запорізький прокурор і активісти вимагають реформи прокуратури

Водночас, правник і доктор юридичних наук Антон Столітній зауважив, що наразі процесуальний нагляд за розслідуванням кримінальних справ у Службі безпеки, Нацполіції і Державному бюро розслідувань здійснюють окремі управління у Генпрокуратурі.

– Система існує таким чином, що будь-який прокурор із вказаних управлінь може здійснювати процесуальне керівництво у будь-якій кримінальній справі. Модель, яку ми пропонуємо створити, передбачає предметний принцип. Наприклад, бюджетна сфера: який би правоохоронний орган не виявив порушення у бюджетній сфері, він може прийти до управління прокуратури, який здійснюватиме процесуальне керівництво лише у цих справах, – сказав він.

За словами прокурора і екс-керівника Запорізької місцевої прокуратури №2 Романа Мазурика, на сьогодні існує практика, коли за фактом одного злочину можуть розслідуватися кримінальні справи у різних силових відомствах, а прокурори про це не знають.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Експерти пропонують запровадити спеціалізацію прокурорів на видах злочинів / 8 фотографий

Бувають також випадки, коли прокурор з певної об’єктивної причини відмовляє правоохоронцям у погодженні процесуальних дій у кримінальній справі, однак вони йдуть до іншого прокурора, який не знає деталей справи, і отримують необхідне погодження.

– Ми пропонуємо, щоб було персоніфіковано відповідальність прокурора, який буде спеціалізуватися на конкретних темах кримінальних проваджень. Якщо це корупція – мають бути одні прокурори, незалежно від того, де розслідується кримінальне провадження. Потрібно створити відділи процесуального керівництва у конкретних сферах – екології, будівництві, землі,- наголосив він.

Експерти зазначають, що для запровадження спеціалізації прокурорів не потрібно вносити зміни до законодавства – достатньо лише наказу генпрокурора про зміну штатної структури працівників прокуратури. А для початку запропоновані зміни можна випробувати в одній з областей як пілотний проект.

До слова, працівникам Генеральної прокуратури підвищили оклад на 25%.

Фото: Укрінформ

Відео: Укрінформ

Джерело: Укрінформ

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Стрілянина у Княжичах: обвинувальний акт передали прокурору
Запорізький прокурор і активісти вимагають реформи прокуратури
У Києві чоловіки намагалися збути червону ртуть за €246 тис
Крадіжки на залізничному вокзалі: у Києві поліцейські “кришували” злодіїв
Вимагали хабар в учасника АТО: лікарів арештували під заставу 2 млн грн
Без їжі та спілкування. На Полтавщині десятки людей тримали в “реабілітаційних центрах”
У Києві аніматора посадили на 5 років за розбещення 8-річної дівчинки
Прокуратура знайшла порушення при передачі Почаївської лаври УПЦ МП
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка