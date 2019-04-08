Сьогодні відбувся круглий стіл на тему Сучасна модель реформування прокуратури в Україні.
Під час круглого столу Сучасна модель реформування прокуратури в Україні обговорили можливості запровадження спеціалізації прокурорів на видах злочинів.
Учасники:
- Богдан Горбань – експерт з юридичних питань, модератор;
- Роман Мазурик – прокурор, екс-керівник Запорізької місцевої прокуратури №2;
- Олексій Шевчук – адвокат, адвокатське об’єднання Барістерс;
- Володимир Петраковський – менеджер групи Реформа органів правопорядку РПР;
- Антон Столітній – правник, доктор юридичних наук;
- Злата Симоненко – адвокат, член Ради громадського контролю НАБУ;
- Юрій Севрук – проректор Академії прокуратури.
Питання до обговорення:
Реформа прокуратури: чи змінилися стандарти роботи після прийняття нового КПК України 2012 року.
Зменшення тиску на бізнес з боку правоохоронних органів. Зменшення корупційних чинників під час досудового розслідування.
Проблеми реформ правоохоронних органів: публічність і прозорість діяльності правоохоронних органів. Звіти щодо ходу розслідування кримінальних проваджень.
Зміни, які необхідно впровадити без ухвалення нормативно-правових актів і зміни, які потребують законодавчого закріплення.
Підсумкові матеріали:
Експерти пропонують запровадити спеціалізацію прокурорів на видах злочинів
Спеціалізація прокурорів на окремих видах злочинів сприятиме персоніфікації відповідальності за перебіг розслідування кримінальних справ.
Про це йшлося під час круглого столу в Укрінформі Сучасна модель реформування прокуратури в Україні.
– Ми не знаємо, хто з прокурорів і за що відповідає. Має бути спеціалізація і персональна відповідальність прокурора, щоб бізнес або особа знали, з ким їм комунікувати. А не так, що прокурор займається одночасно вбивствами, податковими та злочинами у ІТ-сфері, – сказала член Ради громадського контролю НАБУ адвокат Злата Симоненко.
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Водночас, правник і доктор юридичних наук Антон Столітній зауважив, що наразі процесуальний нагляд за розслідуванням кримінальних справ у Службі безпеки, Нацполіції і Державному бюро розслідувань здійснюють окремі управління у Генпрокуратурі.
– Система існує таким чином, що будь-який прокурор із вказаних управлінь може здійснювати процесуальне керівництво у будь-якій кримінальній справі. Модель, яку ми пропонуємо створити, передбачає предметний принцип. Наприклад, бюджетна сфера: який би правоохоронний орган не виявив порушення у бюджетній сфері, він може прийти до управління прокуратури, який здійснюватиме процесуальне керівництво лише у цих справах, – сказав він.
За словами прокурора і екс-керівника Запорізької місцевої прокуратури №2 Романа Мазурика, на сьогодні існує практика, коли за фактом одного злочину можуть розслідуватися кримінальні справи у різних силових відомствах, а прокурори про це не знають.
Бувають також випадки, коли прокурор з певної об’єктивної причини відмовляє правоохоронцям у погодженні процесуальних дій у кримінальній справі, однак вони йдуть до іншого прокурора, який не знає деталей справи, і отримують необхідне погодження.
– Ми пропонуємо, щоб було персоніфіковано відповідальність прокурора, який буде спеціалізуватися на конкретних темах кримінальних проваджень. Якщо це корупція – мають бути одні прокурори, незалежно від того, де розслідується кримінальне провадження. Потрібно створити відділи процесуального керівництва у конкретних сферах – екології, будівництві, землі,- наголосив він.
Експерти зазначають, що для запровадження спеціалізації прокурорів не потрібно вносити зміни до законодавства – достатньо лише наказу генпрокурора про зміну штатної структури працівників прокуратури. А для початку запропоновані зміни можна випробувати в одній з областей як пілотний проект.
До слова, працівникам Генеральної прокуратури підвищили оклад на 25%.
Фото: Укрінформ
Відео: Укрінформ