Сьогодні відбувся круглий стіл на тему Сучасна модель реформування прокуратури в Україні.

Під час круглого столу Сучасна модель реформування прокуратури в Україні обговорили можливості запровадження спеціалізації прокурорів на видах злочинів.

Учасники:

Богдан Горбань – експерт з юридичних питань, модератор;

– експерт з юридичних питань, модератор; Роман Мазурик – прокурор, екс-керівник Запорізької місцевої прокуратури №2;

– прокурор, екс-керівник Запорізької місцевої прокуратури №2; Олексій Шевчук – адвокат, адвокатське об’єднання Барістерс;

– адвокат, адвокатське об’єднання Барістерс; Володимир Петраковський – менеджер групи Реформа органів правопорядку РПР;

– менеджер групи Реформа органів правопорядку РПР; Антон Столітній – правник, доктор юридичних наук;

– правник, доктор юридичних наук; Злата Симоненко – адвокат, член Ради громадського контролю НАБУ;

– адвокат, член Ради громадського контролю НАБУ; Юрій Севрук – проректор Академії прокуратури.

Питання до обговорення:

Реформа прокуратури: чи змінилися стандарти роботи після прийняття нового КПК України 2012 року.

Зменшення тиску на бізнес з боку правоохоронних органів. Зменшення корупційних чинників під час досудового розслідування.

Проблеми реформ правоохоронних органів: публічність і прозорість діяльності правоохоронних органів. Звіти щодо ходу розслідування кримінальних проваджень.

Зміни, які необхідно впровадити без ухвалення нормативно-правових актів і зміни, які потребують законодавчого закріплення.

Підсумкові матеріали:

Експерти пропонують запровадити спеціалізацію прокурорів на видах злочинів

Спеціалізація прокурорів на окремих видах злочинів сприятиме персоніфікації відповідальності за перебіг розслідування кримінальних справ.

Про це йшлося під час круглого столу в Укрінформі Сучасна модель реформування прокуратури в Україні.

– Ми не знаємо, хто з прокурорів і за що відповідає. Має бути спеціалізація і персональна відповідальність прокурора, щоб бізнес або особа знали, з ким їм комунікувати. А не так, що прокурор займається одночасно вбивствами, податковими та злочинами у ІТ-сфері, – сказала член Ради громадського контролю НАБУ адвокат Злата Симоненко.

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Водночас, правник і доктор юридичних наук Антон Столітній зауважив, що наразі процесуальний нагляд за розслідуванням кримінальних справ у Службі безпеки, Нацполіції і Державному бюро розслідувань здійснюють окремі управління у Генпрокуратурі.

– Система існує таким чином, що будь-який прокурор із вказаних управлінь може здійснювати процесуальне керівництво у будь-якій кримінальній справі. Модель, яку ми пропонуємо створити, передбачає предметний принцип. Наприклад, бюджетна сфера: який би правоохоронний орган не виявив порушення у бюджетній сфері, він може прийти до управління прокуратури, який здійснюватиме процесуальне керівництво лише у цих справах, – сказав він.

За словами прокурора і екс-керівника Запорізької місцевої прокуратури №2 Романа Мазурика, на сьогодні існує практика, коли за фактом одного злочину можуть розслідуватися кримінальні справи у різних силових відомствах, а прокурори про це не знають.

































Експерти пропонують запровадити спеціалізацію прокурорів на видах злочинів / 8 фотографий

Бувають також випадки, коли прокурор з певної об’єктивної причини відмовляє правоохоронцям у погодженні процесуальних дій у кримінальній справі, однак вони йдуть до іншого прокурора, який не знає деталей справи, і отримують необхідне погодження.

– Ми пропонуємо, щоб було персоніфіковано відповідальність прокурора, який буде спеціалізуватися на конкретних темах кримінальних проваджень. Якщо це корупція – мають бути одні прокурори, незалежно від того, де розслідується кримінальне провадження. Потрібно створити відділи процесуального керівництва у конкретних сферах – екології, будівництві, землі,- наголосив він.

Експерти зазначають, що для запровадження спеціалізації прокурорів не потрібно вносити зміни до законодавства – достатньо лише наказу генпрокурора про зміну штатної структури працівників прокуратури. А для початку запропоновані зміни можна випробувати в одній з областей як пілотний проект.

До слова, працівникам Генеральної прокуратури підвищили оклад на 25%.

Фото: Укрінформ

Відео: Укрінформ