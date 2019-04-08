В НСК Олімпійський заявили, що точну суму, необхідну для проведення дебатів на стадіоні, можна буде назвати тільки після узгодження усіх організаційних питань.

На сторінці НСК Олімпійський у Facebook заявили, що вартість проведення дебатів зможуть назвати тільки після того, як узгодять всі аспекти події.

Аби сформувати остаточну вартість дебатів, необхідно розуміти технічне завдання, формат події, вирішити питання з глядачами, тощо.

Без вирішення зазначених питань не можна сформувати суму, яка знадобиться для проведення дебатів.

– Лише після узгодження всіх аспектів в рамках технічного завдання та проекту угоди на проведення дебатів – можна буде сформувати та оприлюднити точну суму, – йдеться у повідомленні.



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До слова, кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що чекає на свого опонента Володимира Зеленського 14 квітня на НСК Олімпійський для проведення дебатів.