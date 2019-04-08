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Факти / Україна / Політика

Вибори 2019. Зеленський звернувся до МВС за охороною

Володимир Зеленський звернувся до МВС щодо охорони під час періоду агітації перед другим туром виборів.

Вибори 2019. Зеленський звернувся до МВС за охороною

Володимир Зеленський потребує охорони під час проведення агітації перед другим туром виборів президента України.

З відповідною заявою до Міністерства внутрішніх справ звернулася команда кандидата.

У МВС підкреслили, що правоохоронці раніше забезпечували безпеку Зеленського перед першим туром волевиявлення.

Також у міністерстві повідомили, що в той період агітації зі зверненнями про надання охорони зверталися дев’ять кандидатів у президенти.

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– Нацполіція взаємодіє з усіма штабами кандидатів у президенти, – заявив на брифінгу в понеділок у Києві радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

До слова, раніше Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня.

Фото: Команда Зеленського

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