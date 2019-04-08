Володимир Зеленський звернувся до МВС щодо охорони під час періоду агітації перед другим туром виборів.

Володимир Зеленський потребує охорони під час проведення агітації перед другим туром виборів президента України.

З відповідною заявою до Міністерства внутрішніх справ звернулася команда кандидата.

У МВС підкреслили, що правоохоронці раніше забезпечували безпеку Зеленського перед першим туром волевиявлення.

Також у міністерстві повідомили, що в той період агітації зі зверненнями про надання охорони зверталися дев’ять кандидатів у президенти.

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– Нацполіція взаємодіє з усіма штабами кандидатів у президенти, – заявив на брифінгу в понеділок у Києві радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

До слова, раніше Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня.

Фото: Команда Зеленського