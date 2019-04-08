Проголосувати на виборах президента України не за місцем прописки можна після звернення до Державного реєстру виборців або до суду.

Щоб змінити місце голосування на виборах президента України 2019 після 18 квітня необхідно звернутися з позовом до суду про уточнення списку виборців.

Позов потрібно подати до місцевого загального суду за місцезнаходженням виборчої дільниці, на якій ви будете голосувати.

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До 15 квітня 2019 року включно можна звернутись до органу ведення Державного реєстру виборців:

за місцем перебування на день виборів;

за місцезнаходженням виборчої дільниці, де буде зручно проголосувати;

за адресою реєстрації.

Нагадаємо, змінити місце голосування можна з 8 по 15 квітня, звернувшись до Державного реєстру виборців.

Джерело: Павло Петренко