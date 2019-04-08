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Факти / Україна / Політика

YES і Порошенко з Зеленським: про що говорили і головні тези

YES і Порошенко з Зеленським: про що говорили і головні тези

Уся Європа говорить про українські вибори.  Кандидати – переможці першого туру, їх наміри та стратегії – в усіх на устах. Аби зустрітися з ними особисто і переконатися у прозорості та чесності виборчих процесів –  у Київ прибула наглядова рада директорів Ялтинської європейської стратегії.

Політики зі світовими іменами і багаторічним досвідом у великій політичній грі. Зазвичай вони збираються у травні – спланувати порядок денний для наступного форуму. Та цього тижня – особливо щільний графік.

За сприяння засновника та члена ради директорів YES Віктора Пінчука – зустрічі з українськими  активістами, президентом, його опонентом у другому турі Володимиром Зеленським, та прем’єр-міністром. У розмовах гості відзначають – перший тур виборів пройшов за найвищими стандартами.

Президент Петро Порошенко відзначив, що українські вибори  обійшлися без участі російських спостерігачів. В умовах агресії ухвалили рішення не пускати їх у країну. Натомість Україна була відкритою для міжнародних експертів.

Як надалі будуватимуться відносини з Росією? Та чи не зійде Україна зі шляху до  ЄС та НАТО в разі перемоги кандидата Володимира Зеленського? Це ключові питання, які звучали під час зустрічі з кандидатом на діловому ланчі.

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Володимир Зеленський відповів, що не втрачає оптимізму щодо повернення Криму. Водночас, розраховує якнайшвидше припинити війну, а ще – налаштований розвивати євроатлантичний напрямок.

Щоправда, в НАТО планує вступати після референдуму. Кандидат у президенти запевняє, що готовий об’єднати державу, працюючи  на покращення разом з командою фахівців. Обґрунтовуючи свої позиції, Зеленський  час від часу переходить з української – на англійську та російську.

За результатами зустрічей з обома кандидатами гуру європейської політики  ділились враженнями.

– Порошенко підтвердив, що якщо він буде обраний – він продовжить реформи, вони не популярні, але потрібні. Він пришвидшить шлях України до наближення до ЄС і НАТО. Також було цікаво обговорювати питання із паном зеленським. Бо він має більше ідей і поглядів аніж люди про нього можуть думати. Він також виступає за вступ України до ЄС та НАТО  і його оточує компетентна команда, яка допоможе його президентство  зробити ефективним, – заявив екс-генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.

За словами колишнього генсека НАТО, Заходу він везе ключовий меседж:  хто би не переміг на виборах – Порошенко чи Зеленський – варто довіряти  новому президентові України. Завдання ж для нинішньої влади – так само чесно провести другий тур, а потім і парламентські перегони.

Прем’єр Володимир Гройсман запевнив досвідчених європейських політиків, що так воно і буде. Бо країна налаштована незмінно іти шляхом реформ.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як голосувати у другому турі виборів не за місцем прописки.

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