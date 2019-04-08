Затори у Києві заважають водіям у різних районах столиці.

Затори у Києві сягнули 8 балів вдень 8 квітня.

Правий берег

Водії втрачають час на ділянці проспекту Перемоги від метро Берестейська до Шулявської, де рух тягнеться через перекриття шляхопроводу.

Також затори скували просп. Леся Курбаса та Комарова. Вулиця Вадима Гетьмана на картах повністю “червона”.

У Солом’янському районі транспорт повзе біля аеропорту Київ, на проспекті Лобановського і вул. Народного Ополчення.

У Шевченківському районі водії стоять у заторах біля Лук’янівки і на вул. Чорновола. Центр Києва зупиняється на бульварі Шевченка, вул. Малопідвальній та Михайлівській.

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Лівий берег

На лівому березі великі затори – у районі Осокорків, Позняків і метро Славутич, на Харківському шосе, Дарницькому шосе, вул. Здолбунівській, величезна пробка – на проспекті Соборності та вул. Віфліємській.

Мости. Рух ускладнений на мостах Південний, Патона і Північний.

Нагадаємо, що у Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП, внаслідок якої постраждало троє людей.