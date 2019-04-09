Сьогодні з 7.00 КПВВ Гнутове у Донецькій області відновило роботу.

Робота КПВВ Гнутове на Донбасі відновлена. Пропуск людей почався о 7.00.

Контрольний пункт в’їзду-виїзду Гнутове був закритий 5 квітня на реконструкцію. Його планували відкрити 8 квітня.

Пропускний пункт Мар’їнка залишається закритим через загрозу цивільному населенню. КПВВ знаходиться під вогнем ворожих формувань.

Решта КПВВ на лінії розмежування функціонує у штатному режимі.

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Нагадаємо, що КПВВ Мар’їнка закрили 5 квітня через обстріл снайпера. У результаті старший зміни на нульовому блокпосту КПВВ Мар’їнка отримав кульове поранення.

Джерело: Державна прикордонна служба України