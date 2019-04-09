Жителі вулиці Рейтарської взялися за облаштування нової зеленої території, влаштувавши суботник.

У центрі столиці, на вулиці Рейтарській, місцеві жителі почали облаштовувати нову зелену зону. У минулі вихідні тут провели суботник і завезли нові саджанці 36-ти хвойних і листяних дерев, кущів. Також розпочали робити розмітку доріжок з тротуарної плитки, роботи тривають і донині.

За словами киянки Наталії Федчук, яка мешкає на вулиці Рейтарській, вона і інші місцеві жителі самостійно зголосилися допомагати в прибиранні та озелененні території.

– Ми дуже раді, що тут буде нова зелена зона, тому вирішили допомогти з її облаштуванням. Коли живеш у центрі міста без скверів і парків, таких ось упорядкованих двориків завжди не вистачає. Люди з інших районів міста люблять приїжджати в центр, відпочивати тут. А місцевим жителям теж потрібно проводити десь час, гуляти з дітьми і так далі. Так що це дуже потрібна ініціатива. Це місце довго було запущеним, тому роботи дуже багато. А значить, потрібно допомагати. Для себе ж стараємося, – розповіла Наталія Федчук.

Раніше повідомлялося, що ініціаторами та донорами облаштування зеленої зони виступили історико-культурне товариство Оберіг часу і ТОВ Глобал Інвест (власник нежитлового будинку в Георгіївському провулку).

Представники організації Оберіг часу вважають, що нова зелена зона стане невід’ємною частиною екскурсійних маршрутів столиці. При цьому інвестори зобов’язалися не тільки облаштувати зелену зону, але і в подальшому виділяти кошти на підтримку території у належному стані.

Проект облаштування нової зеленої зони підтримала постійна комісія Київради з питань екологічної політики. Раніше питання про майбутнє цієї земельної ділянки розглядалося робочою групою за участю жителів Рейтарської і Георгіївського провулка.

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Це було пов’язано з поширенням чуток про те, що територія підлягає забудові, однак вони не підтвердилися. Як з’ясувалося, ніяких документів для проектування і будівництва на цій ділянці в муніципальні органи не надходило. Крім того, згідно з документацією, ця територія може використовуватися лише як прибудинкова зелена зона.