Сьогодні, 9 квітня, в Україні майже на всій території сонячно, дощі пройдуть лише у західних областях.
В Україні сьогодні тепло, на півдні країни до 22 градусів тепла вдень.
У східних областях вдень 16-19° вище нуля, вночі +6-8°.
На півночі країни вдень до +19°, вночі до +9°.
На заході сьогодні пройдуть дощі. Там вдень 12-16 градусів вище нуля, вночі +6-9°.
У Києві сьогодні сонячно і тепло. Вдень до +19°, вночі 7-9° вище нуля.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 9 квітня
До речі, раніше Факти ICTV публікували погоду на тиждень.
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