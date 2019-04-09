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Факти / Україна

Погода в Україні на сьогодні, 9 квітня (КАРТА)

Сьогодні, 9 квітня, в Україні майже на всій території сонячно, дощі пройдуть лише у західних областях.

Погода

В Україні сьогодні тепло, на півдні країни до 22 градусів тепла вдень.

У східних областях вдень 16-19° вище нуля, вночі +6-8°.

На півночі країни вдень до +19°, вночі до +9°.

На заході сьогодні пройдуть дощі. Там вдень 12-16 градусів вище нуля, вночі +6-9°.

У Києві сьогодні сонячно і тепло. Вдень до +19°, вночі 7-9° вище нуля.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 9 квітня

До речі, раніше Факти ICTV публікували погоду на тиждень.

Джерело: Укргідрометцентр

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