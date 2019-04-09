Народ вимагає публічного двобою кандидатів у президенти. Результати соцопитувань показують що понад 70% українців хочуть теледебатів перед другим туром голосування.

За опитуванням фонду Демократичні ініціативи, прихильники обох претендентів на посаду мало що знають про плановані кадрові призначення чи майбутню зовнішню і внутрішню політику.

Закон про вибори президента передбачає дебати перед другим туром. Але не зобов’язує кандидатів брати в них участь. Також закон не передбачає покарання за відмову кандидата від дебатів.

Про свою готовність подебатувати заявив Володимир Зеленський у відеоролику, в якому висунув нестандартні умови.

– Чекаю на вас тут на НСК Олімпійський. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати наживо, усі журналісти можуть бути присутніми.

Від команди президента спочатку прийшла іронічна відповідь. Мовляв, дебати не комедія. Але вже вночі з’явився відеоролик від Петра Порошенка.

– Дебати робляться не заради видовища на стадіоні. Але стадіон так стадіон.

Для початку: що про це каже закон? У травні 14 року ЦВК схвалила постанову, яка визначає, що місцем проведення дебатів є будівля Національної телекомпанії України.

За словами керівника Національної телекомпанії Зураба Аласанії суспільний мовник може організувати двобій кандидатів і на стадіоні. Утім в такому випадку платити за це будуть не з бюджету, а претенденти з власних кишень.

Скільки саме доведеться викласти за такий захід керівництву стадіону поки важко відповісти. Все залежить від того, які будуть технічні вимоги.

Торік президент Динамо Ігор Суркіс стверджував, що один матч на Олімпійському – клубу коштує 400 тисяч гривень. Концерт Святослава Вакарчука обійшовся начебто у пів мільйона доларів.

Але дебати, за словами керівника національної телерадіокомпанії Аласанії, можуть коштувати вдвічі дорожче.

І головне питання – хто прийде на трибуни? Чи не буде це виглядати як двобій ультрас Зеленського проти ультрас Порошенка?

На думку спеціаліста з питань безпеки, офіцера у відставці Сергія Шабовти – найскладнішим завданням для організаторів може стати відбір глядачів.

Але за яким принципом робити відбір? Половина прихильників Зеленського, половина Порошенка?

На думку політолога Олексія краще взагалі відмовитись від глядачів, або ізолювати кандидатів.

Зеленський поставив ще одну умову перед початком дебатів – пройти тест на вміст наркотиків та алкоголю.

Пів на 10 ранку. Президент заходить у підвальне приміщення лабораторії стадіону. Перед об’єктивами телекамер у нього беруть аналіз крові.

Крім цього він здав на перевірку сечу і зразок волосся. Їх мають перевірити 4 лабораторії – дві державні і 2 приватні. Повні результати лікарі обіцяють зробити протягом двох тижнів.

Згідно з оприлюдненими даними в сечі президента не знайшли психоактивних речовин, а у крові – алкоголю.

Зеленський на Олімпійському не з’явився. Пішов здавати аналізи в приватну клініку. Як пояснили в штабі – вона незалежна, на відміну від державної лабораторії на стадіоні.

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Результати аналізів Зеленський оприлюднив в соцмережах. Наркотиків, психотропних речовин не виявлено. Та раптом стався казус – в документах стояла не та дата – ніби він здав аналізи на три дні раніше. Помилку за 15 хвилин виправили, а з клініки вибачилися – лікар, яка приймала аналізи, перехвилювалася і зробила механічну помилку.

Шоу під назвою дебати про дебати не вщухає. Поки – далі гучних заяв і справ кандидати так і не пішли. Та після цього всього виникає питання – а чи потрібні дебати взагалі і чи можуть вони вплинути на результати виборів.

Політтехнолог Сергій вважає, що на позицію прихильників обох кандидатів мало що вплине. Тут працюють емоції, а не здоровий глузд.

На думку політтехнолога Тараса Березовця дебати вплинуть на думку невеликого відсотка тих, хто не визначився. Утім навіть вони можуть проігнорувати вибори.

Нагадаємо, Петро Порошенко зробив заяву, що чекає на Володимира Зеленського на Олімпійському 14 квітня, а Зеленський у відеозверненні повідомив, що дебати відбудуться 19 квітня.