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Факти / Україна / Політика

Ставки букмекерів на другий тур виборів президента України

За прогнозами букмекерів, більше шансів стати новим президентом України має Володимир Зеленський.

Ставки букмекерів на другий тур виборів президента України

Ставки на вибори президента України 2019, які наближаються до другого туру, продовжують приймати букмекерські контори.

Як відомо, у новому раунді голосування змагатимуться два кандидати – Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Прогнози експертів великих операторів в Україні говорять про те, що більше шансів стати новим президентом має Зеленський.

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До слова, Факти ICTV проаналізували, яку стратегію оберуть лідери перегонів у другому турі виборів, як будуть мобілізовувати свій електорат та до яких кроків вдадуться.

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