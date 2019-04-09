Інфляція в Україні в березні 2019 року становила 0,9% порівняно з 0,5% у лютому і 1% у січні, тобто за місяць вона пришвидшилась майже вдвічі.

Від початку року зростання цін становило 2,4%. У річному вимірі, тобто відносно березня 2018 року ціни минулого місяця зросли на 8,6%.

Загалом за перший квартал інфляція становила 2,4%, базова – 1,7%.

У березні 2019 року найбільше зросли ціни на непродовольчі товари. Одяг та взуття подорожчали в середньому на 11,3%, а послуги зв’язку здорожчали на 2,2%. Комунальні послуги зросли в ціні в середньому на 0,3%. Найбільше здорожчали послуги водопостачання – на 1,9%.

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Так, продукти за березень подорожчали на 0,4%, овочі – на 2,4%, фрукти – на 1,7%, яйця подешевшали на 5,0%.

Раніше Факти ICTV писали про те, які товари знаходяться у групі ризику здорожчання.