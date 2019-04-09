Мінінфраструктури спільно з Держагентством з питань електронного урядування створили інтерактивну карту, яка показує автобусні маршрути між містами в Україні та за кордоном, проміжні зупинки і точки перетину кордону.
На карті візуалізовано майже чотири тисячі маршрутів між містами в Україні та за кордоном, що допоможе українцям у плануванні поїздок.
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Як користуватися картою:
- треба зайти на сайт Мінінфраструктури або за цим посиланням;
- обрати одну з двох мап – міжнародні або обласні маршрути;
- вибрати населений пункт у списку, або скориставшись пошуком;
- на карті з’являться маршрути, а праворуч – інформація за кожним із них.
До слова, раніше Раніше Факти ICTV писали про найдорожчі і найдешевші міста світу.
Фото: Мінінфраструктури