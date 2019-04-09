Мінінфраструктури спільно з Держагентством з питань електронного урядування створили інтерактивну карту, яка показує автобусні маршрути між містами в Україні та за кордоном, проміжні зупинки і точки перетину кордону.

На карті візуалізовано майже чотири тисячі маршрутів між містами в Україні та за кордоном, що допоможе українцям у плануванні поїздок.

Читайте: Їздять навіть міністри. Чому у Нідерландах пересіли на велосипеди

Як користуватися картою:

треба зайти на сайт Мінінфраструктури посиланням;

обрати одну з двох мап – міжнародні або обласні маршрути;

вибрати населений пункт у списку, або скориставшись пошуком;

на карті з’являться маршрути, а праворуч – інформація за кожним із них.

До слова, раніше Раніше Факти ICTV писали про найдорожчі і найдешевші міста світу.

Фото: Мінінфраструктури