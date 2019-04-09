PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В Україні створили інтерактивну мапу автобусних маршрутів

Мінінфраструктури спільно з Держагентством з питань електронного урядування створили інтерактивну карту, яка показує автобусні маршрути між містами в Україні та за кордоном, проміжні зупинки і точки перетину кордону.

В Україні створили інтерактивну мапу автобусних маршрутів

На карті візуалізовано майже чотири тисячі маршрутів між містами в Україні та за кордоном, що допоможе українцям у плануванні поїздок.

Читайте: Їздять навіть міністри. Чому у Нідерландах пересіли на велосипеди

Як користуватися картою:

  • треба зайти на сайт Мінінфраструктури або за цим посиланням;
  • обрати одну з двох мап – міжнародні або обласні маршрути;
  • вибрати населений пункт у списку, або скориставшись пошуком;
  • на карті з’являться маршрути, а праворуч – інформація за кожним із них.

До слова, раніше Раніше Факти ICTV писали про найдорожчі і найдешевші міста світу.

Фото: Мінінфраструктури

Джерело: Мінінфраструктури

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Найдешевші міста для одноденної поїздки – рейтинг
Wizz Air відновлює рейси з Києва до Любліна: дата і вартість
З початку року до Ізраїлю не пустили майже 900 українців – причина відмов
Куди поїхати на великодні вихідні. Ідеї для відпочинку в Європі
Замість замків – скотч, замість туалетів – кімнати жаху: стан київських автостанцій
Куди поїхати на травневі свята
Топ-5 країн, куди можна спонтанно поїхати засмагати біля моря в лютому
Із Дніпра до Львова. Укрзалізниця на свята призначила додатковий поїзд
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка