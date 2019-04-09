21 квітня в Україні пройде другий тур президентських виборів. Для всіх хто хоче віддати голос за свого фаворита Факти ICTV розповідають, як дізнатися, де голосувати.

Другий тур виборів президента україни 2019 пройде 21 квітня. Щоб проголосувати, треба заздалегідь дізнатися, де це можна зробити.

Для цього заходимо на сайт Державного реєстру виборців і переходемо до Кабінету виборця.

У ньому буде пункт Перевірка включення, який і потрібен для пошуку дільниці для голосування.

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На новій сторінці відкриється анкета, яку необхідно заповнити та вказати електронну пошту. Саме на неї прийде код підтвердження, після введення якого відкриються дані з місцем вашої дільниці для голосування.

Варто пам’ятати, що код потрібно ввести оперативно, бо термін його дії обмежений. Запросити його повторно можна буде лише через деякий час.





















Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування / 5 фотографий

Однак, якщо доступу до інтернету немає, то дізнатися всю необхідну інформацію можна у найближчому Відділі ведення Державного реєстру виборців за вашою реєстрацією за місцем проживання.

Державний реєстр виборців у Києві працює за такими адресами:

Відділ ведення ДРВ Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації – просп. Голосіївський, 42;

Відділ ведення ДРВ Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Кошиця Олександра, 11;

Відділ ведення ДРВ Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації – просп. Володимира Маяковського, 29;

Відділ ведення ДРВ Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації – бульв. Праці, 1/1;

Відділ ведення ДРВ Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Маршала Тимошенка, 16;

Відділ ведення ДРВ Печерської районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15;

Відділ ведення ДРВ Подільської районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Костянтинівська, 9/6;

Відділ ведення ДРВ Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації – вул. Крамського Івана, 10;

Відділ ведення ДРВ Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації – просп. Повітрофлотський, 41;

Відділ ведення ДРВ Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації – вул.Щербаківського Данила, 49.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як голосувати у другому турі виборів не за місцем прописки.

Фото: kmu.gov.ua