Письменниця Оксана Забужко розповіла, як можна захиститися від пропаганди агресора. Також вона зазначила, що через вибори президента репутація України у світі тріщить.

Як захиститися від інформаційних маніпуляцій та пропаганди розповіла письменниця Оксана Забужко у студії Свободи Слова.

– У мене є тільки один рецепт для збереження душевної рівноваги. Більше читайте хороших книг, більше спілкуйтеся з дітьми, більше слухайте хорошої музики, більше дивіться на небо і вимкніть телевізор, – зазначила Оксана Забужко.

Вона додала, що люди часто формують свої погляди після перегляду ЗМІ, бо створення власної думки займає багато часу і вимагає великих ресурсів.

– Свою думку і те, щоб її отримати – це настільки енергозатратний процес! Своя думка вимагає надзвичайних зусиль, пошуку інформації, створення власного інформаційного поля, – заявила письменниця.

За її словами, 75% людей повторюють те, що почули у ЗМІ. Тому відповідальність на формуванні громадської думки лежить на журналістах, письменниках, філософах і аналітиках.

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Також Оксана Забужко розповіла, що за кордоном дивуються щодо ситуації, яка склалася на виборах президента України.

– Я отримую масу інформації із західних джерел. Отримую сигнал тривожності. І можу сказати, що репутація України зараз тріщить. Після Майдану, після 2014 року, після відсічі, яку Україна дала російській агресії, було дуже круто, подорожуючи по світу, бути українкою, – розповіла Забужко.

Вона додала, що раніше було почуття гордості і поваги, а зараз страх перед майбутнім.

– Зараз ставлення до України з боку іноземних експертів змінилося, і невідомо, як ситуація буде розвиватися далі, – зазначила письменниця.

Раніше Факти ICTV писали, що перед виборами російські пропагандисти активізувалися і намагаються з’ясувати, якого ж президента оберуть українці.