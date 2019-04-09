19 квітня із заходом сонця представники іудаїзму в усьому світі почнуть святкувати Песах – єврейський Великдень.

За єврейським календарем святкування Песаха починається з вечора 14 дня місяця нисана. Цьогоріч святкування почнуть 19 квітня, в п’ятницю, і закінчують уночі 27 квітня.

Історія свята Песах налічує не одне століття. Це найважливіше і чи не найдавніше свято в іудаїзмі.

Песах з івриту перекладається як “пройшов”. Мається на увазі описаний в Біблії епізод під час десятої єгипетської страти. За те, що фараон відмовився відпустити євреїв з рабства, на нього і всіх жителів його країни обрушилися страшні кари.

Останньою з них стала смерть первістків у кожній родині. Але євреїв це покарання не торкнулося – тобто Бог “пройшов повз”.

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Злякавшись, що трапилося з первістками (а смерті не уникнув навіть його власний син), фараон все ж вирішив відпустити євреїв. Власне, відзначають в Песах саме цю подію – Вихід з Єгипту і звільнення єврейського народу з рабства.

Заборонено працювати 20-21 квітня і 26-27 квітня. З деякими обмеженнями дозволено працювати 22-25 квітня.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят України на 2019 рік.