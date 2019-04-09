Подання щодо звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної держадміністрації буде розглянуто на засіданні Кабінету міністрів 10 квітня.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що завтра Кабінет міністрів планує розглянути подання щодо звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної держадміністрації.

За його словами, подання президента Петра Порошенка щодо звільнення голови ОДА надійшло до уряду тільки сьогодні.

Саме тому розгляд зазначеного питання планують провести завтра, 10 квітня, під час засідання Кабміну.

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Нагадаємо, 8 квітня президент Петро Порошенко відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.