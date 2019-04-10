Сьогодні, 10 квітня, в Одесі святкують 75-й День визволення від окупантів у роки Другої світової війни.

10 квітня під час Одеської операції місто було взято під контроль військами 3-го Українського фронту.

Святкові заходи, покладання вінків і квітів до пам’ятних місць, а також концерти проходять в ці дні у всіх районах Одеси, незважаючи на погодні умови.

Вадим Новинський разом з одеською командою Опозиційного блоку прийшли в парк ім. Т.Г. Шевченко вшанувати пам’ять тих, хто ціною свого життя завоював для нас мир і перемогу.

Лідер Опозиційного блок у Верховній Раді разом з учасниками бойових дій, представниками громадських організацій, студентами одеських вузів, школярами і звичайними громадянами прийшли покласти квіти до вічного вогню біля підніжжя пам’ятника Невідомому матросу.

– Я щиро вітаю всіх одеситів зі святом! В Одеси сьогодні ювілей, 75 років пройшло з того великого дня, як війська Третього Українського фронту звільнили місто від німецько-фашистських загарбників. На наше щастя, одесити трепетно ​​зберігають пам’ять про ці події. Від серця до серця, з покоління до покоління у багатьох сім’ях передають реальну пам’ять про людей і події тих років, – заявив Вадим Новинський.

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Біля Вічного вогню пам’яті лідер опозиційної фракції поспілкувався з ветеранами й учасниками оборони та визволення Одеси.

– Ці мужні люди рідко згадують про свої подвиги і майже не скаржаться на життя. Це наш святий обов’язок й обов’язок держави, зробити так, аби вони ні в чому не мали потреби! І не лише 10 квітня або 9 травня, а 365 днів на рік. Щоб вони відчували себе гідно, – зазначив Вадим Новинський.

Потім Вадим Новинський відвідав музей комунального навчального закладу військово-патріотичного виховання Пост №1 і поспілкувався з пошуковиками, які проводять дослідження і розкопки на полях тієї війни.

Пообіді, в акваторії Одеської затоки Вадим Новинський взяв участь у спуску поминальних вінків на воду, в пам’ять про загиблих воїнів. Це – традиційна данина поваги і пам’яті до загиблих на флоті.

Раніше Факти ICTV писали, що Вадим Новинський в Одесі зустрівся з працівниками Інституту реабілітації осіб з відхиленнями психофізичного розвитку ім. Я. Корчака.