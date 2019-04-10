Герман Назаренко розповів про економічні, історичні, політичні та соціальні фактори які впливають на розвиток міського метрополітену.

Вже більше як чотири десятиліття проблема будівництва метрополітену в Дніпрі залишається однією з актуальних больових точок для мешканців міста. Герман Назаренко – громадський діяч, дніпровський підприємець та меценат поділився коментарями щодо сьогодення та майбутнього Дніпровського метро.

– Рішення про будівництво в м. Дніпропетровську було прийняте та ретельно обґрунтоване ще наприкінці 70-х років ХХ-го століття, але лише за часів незалежної України будівництво розпочалося і одразу стало знаковим для усієї країни. Як відомо, в 1996 році в експлуатацію було введено перший пусковий комплекс, однак подальше будівництво, через низку об’єктивних і суб’єктивних причин було різко загальмовано, а час від часу воно взагалі призупинялось. Минула влада від Кравчука до Януковича та від Пустовойтенка до Куліченка не особливо переймалася питанням добудови першої гілки. Так на довгі роки Дніпро увійшов до книги рекордів Гіннеса, як місто з найкоротшим метро у світі, – розповів Герман Назаренко.

Також Герман Назаренко наголосив, що незважаючи на глибоку економічну кризу, у 2015 році було прийняте принципове рішення: будівництво метрополітену треба продовжувати.

– Кабінетом Міністрів України було затверджено п’ятирічний план будівництва другого та третього пускового комплексу (від залізничного вокзалу до Гірничого університету). У відповідності до законів України Про Державний бюджет на 2016-2019 роки, на будівництво другого та третього пускових комплексів метрополітену виділено субвенцій в сумі 546,4 млн грн, 681,4 млн грн, 679,7 млн грн та 760 млн грн відповідно. З європейськими банками досягнуто угоди про пільгове кредитування будівництва протягом всього п’ятирічного терміну реалізації проекту. Таким чином, довгострокові пільгові кредити для Дніпра покривають близько 70% загальної вартості будівництва. Прозоро проведений тендер та визначений генеральний підрядник. При цьому, на міський бюджет покладається лише обслуговування відсотків за кредитами, – зазначив Герман Назаренко.

Герман Назаренко повідомив, що за висновками Київського Інституту ДП УДНДІПМ Дніпромісто, пропускна здатність проспекту Д. Яворницького (колишній Карла Маркса) уже вичерпана і на сьогодні уже перевантажена у 3-5 разів. Якщо магістральна мережа не отримає розвитку, все місто чекає транспортний колапс.

– Відповідно до розрахунків експертів, очікувана величина пасажиропотоку станцій під час запуску в експлуатацію трьох нових станцій в центрі міста складе 470 тис. пас./добу, а річний об’єм пасажироперевезень складе 85,8 млн пас./рік, що більш ніж у 12 разів перевищить існуючий річний обсяг пасажироперевезень, який за даними КП Дніпропетровський метрополітен склав в 2018 році 7,6 млн пас./год. Важливо також відмітити, що за даними фахівців, сьогоднішній обсяг пасажироперевезень на 1 км лінії становить 7 млн пас./км, що є достатнім коефіцієнтом для обґрунтування будівництва нових черг метро, – розповів Герман Назаренко.

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Резюмуючи вищевикладене, Герман Назаренко підкреслив, що для уникнення транспортного колапсу, що насувається на місто, альтернативи добудові першої гілки не існує. Її добудова дозволить: