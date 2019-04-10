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Факти / Україна / Політика

Коли експерти VADA озвучать результати аналізів Порошенка

Експерти VADA обіцяють результати аналізів Петра Порошенка озвучити на наступному тижні.

Коли експерти VADA озвучать результати аналізів Порошенка

Експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) озвучать результати аналізів кандидата у президенти України Петра Порошенка на наступному тижні.

– Результати будуть на початку наступного тижня, тому що потрібно від 48 до 72 годин,  зазначила представниця VADA доктор Анжела Сільва.

Петро Порошенко здав аналізи і підписав протокол про те, що він добровільно бере участь у тестуванні.

Як відомо, інший кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що не буде здавати аналізів представникам VADA.

Нагадаємо, сьогодні експерти VADA прибули до Києва, де спільно з Володимиром Кличком закликали кандидатів у президенти України здати аналізи на НСК Олімпійський між 15.00 і 18.00.

Джерело: Укрінформ

Фото: Dreamstime

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