Експерти VADA обіцяють результати аналізів Петра Порошенка озвучити на наступному тижні.

Експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) озвучать результати аналізів кандидата у президенти України Петра Порошенка на наступному тижні.

– Результати будуть на початку наступного тижня, тому що потрібно від 48 до 72 годин, – зазначила представниця VADA доктор Анжела Сільва.

Петро Порошенко здав аналізи і підписав протокол про те, що він добровільно бере участь у тестуванні.

Як відомо, інший кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що не буде здавати аналізів представникам VADA.

Нагадаємо, сьогодні експерти VADA прибули до Києва, де спільно з Володимиром Кличком закликали кандидатів у президенти України здати аналізи на НСК Олімпійський між 15.00 і 18.00.