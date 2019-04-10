У світі пильно стежать за виборами президента України і публікують свої думки щодо кандидатів.

Світ пильно стежить за виборами в Україні, оскільки для багатьох вихід Володимира Зеленського у другий тур був неочікуваним.

Комік руйнує правила гри і досягає успіху на виборах президента України – з таким заголовком вийшов матеріал інформагентства Reuters.

В ньому розповідають про те, як штаб Зеленського готується до другого туру виборів, а також приділяють значну увагу дебатам.

Ролик, в якому Зеленський викликав Порошенка на дебати, автори вважають відшліфованим з музичним нагнітанням, а про відповідь говорять як стриману і тверезу заяву.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

The Wall Street Journal випустив статтю під назвою Чи зможе комік вистояти проти Росії? Захід переживає.

В ній наводять слова одного з високопосадовця Євросоюзу, який говорить про те, що ніхто не знає, якою є основна мета програми Зеленського.

До слова, керівництво НСК Олімпійський отримало запити щодо проведення дебатів від кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського.