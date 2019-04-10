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Факти / Україна

LiqPay намагаються використовувати для реклами Зеленського

У ПриватБанку заявили, що сервіс LiqPay намагаються використовувати для реклами команди Володимира Зеленського.

LiqPay намагаються використовувати для реклами Зеленського

Сервісом ПриватБанку LiqPay спробували скористатися для реклами команди кандидата в президенти Володимира Зеленського.

– Деякі користувачі з учорашнього дня при спробі сплатити щось в інтернет-магазині через сервіс LiqPay, потрапили на сайт одного з кандидатів у президенти, – заявила прес-секретар банку Інна Музичук.

Офіційним ресурсом сервісу миттєвих платежів LiqPay є liqpay.UA.

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Перенаправлення на сайт штабу одного з кандидатів здійснює не ПриватБанк, а власник домену liqpay.COM.

За словами Музичук, якщо користувач оплачує через LiqPay, а його при цьому перекидає на рекламу, то це означає, що інтернет-магазин використовує старе посилання, яке застаріло ще влітку 2017 року.

Раніше Факти ICTV писали, що єдиний електронний квиток для проїзду в громадському транспорті Києва можна придбати у додатку Приват24.

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