У ПриватБанку заявили, що сервіс LiqPay намагаються використовувати для реклами команди Володимира Зеленського.
Сервісом ПриватБанку LiqPay спробували скористатися для реклами команди кандидата в президенти Володимира Зеленського.
– Деякі користувачі з учорашнього дня при спробі сплатити щось в інтернет-магазині через сервіс LiqPay, потрапили на сайт одного з кандидатів у президенти, – заявила прес-секретар банку Інна Музичук.
Офіційним ресурсом сервісу миттєвих платежів LiqPay є liqpay.UA.
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Перенаправлення на сайт штабу одного з кандидатів здійснює не ПриватБанк, а власник домену liqpay.COM.
За словами Музичук, якщо користувач оплачує через LiqPay, а його при цьому перекидає на рекламу, то це означає, що інтернет-магазин використовує старе посилання, яке застаріло ще влітку 2017 року.
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