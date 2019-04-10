В Україні з 9 квітня пасажири мають право перевозити ручну поклажу у всіх категоріях вагонів і поїздів вагою не більше 50 кг.

Міністерство інфраструктури оновило Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Відповідний наказ міністерства від 1.02.2019 №74 набрав чинності 9 квітня.

За новими правилами:

пасажир має право перевозити ручну поклажу у всіх категоріях вагонів і поїздів загальною вагою до 50 кг;

ручна поклажа до 36 кг перевозиться безкоштовно, а перевищення до 14 кг оплачується за тарифом перевезення багажу;

ручна поклажа, що перевищує 50 кг, до перевезення в пасажирських вагонах не допускається.

До речі, до цього пасажирам дозволялося перевозити додаткову ручну поклажу вагою до 50 кг в плацкартному або купейному вагоні після покупки за повну вартість додаткового квитка.

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Нагадаємо, Укрзалізниця призначила 69 додаткових поїздів на Великдень і травневі свята.

Джерело: Державна регуляторна служба України