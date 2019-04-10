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Факти / Україна / Політика

Перевірка аналізів кандидатів триватиме до 3 днів – VADA

Експерти з VADA зроблять понад 300 тестів біоматеріалів кандидатів у президенти, зокрема на вживання наркотиків і алкоголю. Тестування проведуть на базі американської спортивно-медичної лабораторії в Солт-Лейк-Сіті.

Перевірка аналізів кандидатів триватиме до 3 днів – VADA

Представник антидопінгового агентства VADA повідомила, що кандидатів у президенти тестуватимуть зокрема на вживання стимуляторів, а загалом проведуть понад 300 тестів. Результати аналізів будуть відомі через 2-3 дня.

– Сподіваємося, що впродовж 2-3 днів. Ми встигнемо зробити експрес-тести, вони будуть трохи швидшими, ніж зазвичай, – сказала експерт VADA.

Фахівці з VADA продемонстрували обладнання для здачі аналізів на наркотики і зазначили, що від кандидатів братимуть лише аналіз сечі.

– Повірте мені, урина може сказати дуже багато, – сказав Кличко.

Володимир Кличко ініціював приїзд експертів VADA, тому витрати на організацію візиту експертів та проведення тестів він взяв на себе.

Він пояснив, що VADA (Voluntary Anti-Doping Association) і WADA (World Anti-Doping Agency) використовують одну лабораторію для проведення аналізів і в компанії працюють однакові спеціалісти.

Читайте:  Порошенко здасть аналізи представникам VADA на Олімпійському

Нагадаємо, кандидати оприлюднили результати аналізів через кілька годин після їх здачі, а Володимир Кличко висловив недовіру до результатів аналізів, тому запросив експертів VADA.

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