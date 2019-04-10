10 квітня в Україні, крім східних областей та Приазов’я, очікуються невеликі опади.
Погода в Україні очікується дощова і з грозами. Вітер південно-східний 5-10 м/с.
Вдень у центральних та південних областях помірні дощі, місцями з грозами.
Вітер східний і північно-східний, 5-10 м/с.
Читайте: Гороскоп на сьогодні, 10 квітня
Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°, у центральних та східних областях місцями 20-23°.
В більшості західних областей вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.
У Києві очікуються дощі, температура 15-17°.
Нагадаємо, у квітні середня мiсячна температура повітря становитиме 9-12°.
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