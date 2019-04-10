PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Порошенко здасть аналізи представникам VADA на Олімпійському

Президент України Петро Порошенко здасть аналізи представникам антидопінгової організації VADA НСК Олімпійський.

Порошенко здасть аналізи представникам VADA на Олімпійському

Петро Порошенко приїде на НСК Олімпійський і здасть аналізи представникам VADA у другій половині дня.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

– Порошенко піде на Олімпійський в означений Володимиром Кличком час, – сказали в Адміністрації президента.

Нагадаємо, сьогодні експерти VADA прибули до Києва, де спільно з Володимиром Кличко закликали кандидатів у президенти України здати аналізи на НСК Олімпійський між 15.00 і 18.00.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Перевірка аналізів кандидатів триватиме до 3 днів – VADA
На 14 і 19 квітня: НСК Олімпійський отримав запити кандидатів щодо дебатів
Експерти VADA у Києві: Порошенка і Зеленського чекають на Олімпійському
Кривонос очолить комісію з військово-технічного співробітництва та експортного контролю
Слабкі та сильні сторони кандидатів у президенти: хто кого
В Україні з’явилися білборди – Порошенко проти Путіна
Порошенко і Зеленський на Олімпійському: чи продаватимуть квитки та кого пустять
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка