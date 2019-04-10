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Факти / Україна

РФ шантажує Україну, вимагаючи прямого діалогу з ОРДЛО – Геращенко

Російська сторона сьогодні зірвала засідання гуманітарної та економічної підгруп Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Ірина Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко повідомила про блокування РФ переговорів у Мінську.

– Представники РФ відмовляються від роботи в тристоронньому форматі з ОБСЄ, шантажують Україну вимогою “прямого діалогу з ОРДЛО” й чекають результатів виборів в Україні, – розповіла вона.

За її словами, РФ вчергове відмовилася обговорювати звільнення заручників і політв’язнів до завершення виборів.

ЧитайтеУкраїна не говоритиме зі зрадником Януковичем про полонених – Геращенко

Нагадаємо, 27 грудня 2017 року під час великого обміну Україна отримала 74 заручника, які знаходились в полоні на окупованій частині Донбасу.

Джерело: Iryna Gerashchenko

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