Мер Києва має намір побудувати великий парк розваг та активного відпочинку у столичному Гідропарку за аналогом з німецьким Europa-park.

Міська влада Києва веде переговори з власниками найбільшого в Німеччині парку розваг Europa-park про залучення інвестицій для створення подібного парку в столиці України. Мер Києва Віталій Кличко відвідав Europa-park, розташований у місті Руст, та зустрівся з його власниками.

– Ми плануємо створити великий парк розваг та активного відпочинку на території столичного Гідропарку. Це територія в майже 130 гектарів, острів недалеко від центру міста. І сьогодні нам потрібен інвестор, який вкладе кошти, досвід та ідеї в реалізацію такого великого проекту, – сказав під час зустрічі мер Києва.

Кличку влаштували екскурсію парком розваг, розповіли як розвивали територію та про нові проекти, що збираються втілити вже цього року.

– Тут дуже цікаво все зроблено. Затишне, стилізоване під старовинне, містечко з сучасними атракціонами, купою захоплюючих розваг, гарною природою. І для дітей влаштовані локації не тільки для розваг, а й з пізнавальними функціями. Словом, тут щасливі і діти, і їх батьки. Я давно мрію і буду робити все, щоб подібний парк з‘явився і в Києві, – відзначив Віталій Кличко.

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Europa-park – найбільший в Німеччині і другий за відвідуваністю парк розваг у Європі після Діснейленду в Парижі. Минулого року Europa-park відвідало понад 6 млн людей. Сюди їдуть з Німеччини, Франції, Щвейцарії та інших країн.

Нагадаємо, Кличко у штаб-квартирі ЮНЕСКО обговорив будівництво пішохідного мосту в Києві.

Джерело: Кличко – зміни почнуться з Києва!