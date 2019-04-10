З 11 квітня у Львові буде відновлено опалювальний сезон у зв’язку із похолоданням.

Заступник голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак заявив, що 11 квітня у місті відновлять опалювальний сезон через зниження температури.

Опалення відновлять до того часу, доки у Львові не покращиться погода.

За прогнозами синоптиків, у найближчі п’ять днів температура у місті вдень становитиме 8-11° тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть 4-6° вище нуля.

До бюджетних установ подаватимуть опалення на підставі листів-звернень від їхніх керівників.

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До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не бачить причин для того, аби підвищувати ціну на газ найближчим часом.