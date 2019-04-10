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Факти / Україна

Україна – НАТО: Порошенко підписав річний план стратегічних реформ

Президент України Петро Порошенко підписав Річну національну програму Україна-НАТО.

Україна – НАТО: Порошенко підписав річний план стратегічних реформ

Петро Порошенко підписав Річну національну програму Україна-НАТО, яка регламентує проведення стратегічних реформ, необхідних для підготовки України до членства в Альянсі.

– Це системний, багатоплановий документ, що визначає наші цілі, які планується досягти до кінця 2020 року, та пріоритетні завдання на поточний рік. Це наша домашня робота на шляху до НАТО, – заявив президент України.

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За його словами, це означає, що українська армія відповідатиме стандартам НАТО: озброєння, тактика, стратегія.

Раніше Факти ICTV писали, що в акваторії Чорного моря ракетний катер Прилуки ВМС України взяв участь у спільних тренуваннях з фрегатом НАТО Торонто.

Фото: Dreamstime

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