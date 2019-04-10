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Факти / Україна

В Україну завезли заражені турецькі томати

В Україну з Туреччини завезли помідори, заражені південноамериканською томатною міллю.

Томати

На митниці у Хмельницькому при проведенні фітосанітарного контролю у вантажі свіжих томатів вагою 14,95 тонн, який надійшов із Туреччини, виявлено карантинний організм – південноамериканську томатну міль (Tuta absoluta Meyr.).

Це небезпечний карантинний шкідник овочевих культур відкритого та закритого ґрунту, батьківщиною якого є Південна Америка.

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В Україні міль вперше була виявлена у 2010 році, і вона може стати дуже серйозною проблемою, адже за кордоном втрати врожаю томатів через міль сягали 80-100%.

Джерело: Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Фото: Pixabay

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