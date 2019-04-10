Майже 19 млн. в Україні і трохи більше 55 тис. за кордоном. Стільки громадян проголосували у першому турі – повідомила Центрвиборчком після обробки усіх протоколів. Це 63,5% всіх виборців. Переможець першого туру – Володимир Зеленський. У нього – понад 30%. У Петра Порошенка майже 16%. У Юлії Тимошенко понад 13%.

В Україні найбільшу кількість голосів набрав Зеленський, за кордоном – Порошенко. Юлія Тимошенко перемогла у Івано-Франківській області. Петро Порошенко у Тернопільській та Львівській. Юрій Бойко у Донецькій та Луганській. В усіх інших областях у авангарді Володимир Зеленський.

У першому турі головну скрипку зіграв протестний електорат. Голосували не стільки за Зеленського, скільки проти нинішньої влади – кажуть експерти. Плюс запит на молоде політичне покоління. Спрацював так званий ефект надії на зміни. І звісно не останню роль зіграли висока впізнаваність шоумена та підсвідоме порівняння з героєм відомого серіалу.

Багато для кого Зеленський – це кіт в мішку. Спрацювала нова для України політтехнологія: навіщо зустрічі з виборцями, коли можна говорити з мільйонами українців через концерти та серіал?

Читайте: Європа говорить про українські вибори: зустріч у рамках YES у Києві

Тим часом Юлія Тимошенко, яка замкнула трійку лідерів, результатами виборів не задоволена, але оскаржувати не буде. Каже: тому, що не вірить українській судовій системі.

Результати, які багато кого здивували: на сході перемогу здобув Юрій Бойко. 36% у Донецькій і 44% у Луганській областях. Результат несподіваний, оскільки залізобетонний електорат колишніх регіоналів після втечі Януковича та російської агресії розпорошився. І за словами експертів, певну його частину перетягнули на себе інші кандидати. Але перед виборами Бойко зіграв на цільову аудиторію.

Анатолій Гриценко здобув лише 7% голосів. Хоча на початку кампанії йому пророкували можливий вихід до другого туру. Результат Ігора Смешка багато хто називає феноменом першого туру. Він несподівано став для багатьох, хоч і відносно, але новим обличчям. Без потужної реклами Смешко зміг обійти навіть Олега Ляшка. Низький результат лідера радикалів політологи почасти пов’язують з тим, що на його електоральне поле під час кампанії активно заходила Юлія Тимошенко.

Експерти також впевнені, що як Ляшку, так і іншим кандидатам сплутала карти поява Зеленського. Якщо порівняти офіційно витрачені на передвиборну кампанію гроші та кількість отриманих голосів, то картина така: голос виборця найдешевше обійшовся Смешку – всього 4 гривні. Найдорожче Насірову – 997 гривень. Зеленському довелося викласти 16 гривень за один голос, Порошенко 141, Тимошенко 68, Гриценко 82.

Правда, скільки б хто не витратив на цю кампанію, нинішні вибори мають усі шанси стати не лише найвидовищнішими, але і найбільш демократичними. Адже у процесі волевиявлення Україна далеко пішла від колишніх сусідів по соціалістичному табору. Звичайно, порушення під час голосування були. Але, як заявили в ЦВК, не такі , що могли б вплинути на результати виборів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що здивувало аналітиків США у виборах президента України.