Кандидат у президенти Володимир Зеленський перед дебатами не здаватиме аналізи представникам антидопінгової організації VADA.

Перед дебатами кандидатів у президенти Зеленський не буде здавати аналізи ще раз.

– Було питання у здачі аналізів – аналізи здали. Хто вже здав: хто здавав у незрозумілому медпункті, а хтось – у лабораторії, – повідомив політичний консультант кандидата Дмитро Разумков.

Політичний експерт заявляє, що “далі треба вже не аналізи здавати, а йти на дебати”. Також він зазначив, що на дебати на НСК Олімпійський Зеленський збирається 19 квітня. При цьому Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського 14 квітня о 14.14 на НСК Олімпійський для проведення дебатів.

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До речі, Петро Порошенко здасть аналізи представникам антидопінгової організації VADA на НСК Олімпійський.