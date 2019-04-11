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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

277 євро: зарплати в Україні – найнижчі в Європі

Україна посідає останнє місце в Європі за рівнем трудових доходів громадян.

зарплата в Украине

У 2018 році середня зарплата в Україні становила 8 865 грн (277 євро) і перевищила тільки мінімалку у Болгарії (261 євро), яка є найнижчою у ЄС.

Ці цифри озвучено під час слухань у Комітеті парламенту з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення на тему Проблеми формування заробітної плати у бюджетній сфері та на державних підприємствах.

За результатами аналізу, проведеного Офісом з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді, найвищі середньомісячні зарплати у керівників підприємств нафтогазового сектору України – понад 32 тис. євро. При цьому у Польщі такі топ-менеджери отримують близько 27 тис. євро, у Великій Британії – близько 19 тис. євро.

Читайте: Де в Україні найвищі зарплати і за яку роботу платять більше

Водночас рівень перевищення над середньою зарплатою по країні кардинально різний: в Україні – 146 разів (2017), у Польщі – 39 разів, у Великій Британії – 13 разів.

Тобто диспропорція між середньою оплатою праці по країні та зарплатою керівника нафтогазового підприємства в середньому у 8 разів більша в Україні, ніж в інших країнах.

За прогнозами Мінфіну, у 2020 році середня зарплата в Україні має зрости до 11 451 грн, а в 2021-му – до 12 835 грн.

Джерело: Верховна Рада

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